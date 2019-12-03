03.12.2019, 12:22

Премьер-министр Финляндии готов уйти в отставку – об аудиенции с президентом уже успели условиться

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Soome uus peaminister Antti Rinne.
Antti RinneFoto: Ilmar Saabas

В Финляндии центристы с утра повторно заявили о недоверии к премьер-министру. Ожидается, что Антти Ринне подаст прошение об отставке до начала интерпелляции, которая состоится в 14.00

Согласно полученной Yle информации, премьер-министр Антти Ринне готов подать в отставку до начала обсуждения интерпелляции, которое пройдет в парламенте в 14.00.

Согласно данным издания Helsingin Sanomat, аудиенция у президента уже назначена. Если премьер примет решение покинуть свой пост, предварительно он должен подать прошение об отставке лично президенту.

Источники Yle сообщают, что Ринне подаст в отставку в том случае, если центристы сперва напрямую потребуют от него покинуть пост премьера. Также Iltalehti сообщает, что Ринне и СДП требуют письменное объяснение, в силу каких причин председатель Центра Катри Кулмуни требует отставки премьер-министра.

Антти Ринне и Катри Кулмуни с утра встретились во дворце госсовета. Кулмуни и председатель парламентской фракции центристов Антти Курвинен сообщили, что они в третий раз заявили о своем недоверии к премьеру.

Сейчас в СМИ развернулась широкая дискуссия на тему того, кто станет следующим премьером, если Ринне подаст в отставку. Пока наиболее вероятным вариантом считают кандидатуру министра транспорта и связи Санны Марин. Также есть шансы у депутата Антти Линдтмана и Вилле Скиннари. Возможно, что СДП обратится к своим политическим ветеранам, европарламентарию Ээро Хейнялуома и еврокомиссару Ютте Урпилайнен с просьбой поддержать партию в сложившейся ситуации.

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