Премьер-министр Дании назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию

Премьер-министр 18 августа прибыла в столицу Гренландии — Нуук, где она встретится с председателем национального правительства. В частности, они обсудят вопрос предстоящего визита американского президента Дональда Трампа в Данию, запланированного через две недели.

"Есть много важных вещей, о которых можно поговорить с политиками Гренландии, но предложение от США не одно из них", — отметила Метте Фредериксен.

Она добавила, что дискуссия о Гренландии является абсурдной.

"Ким Кильсен (премьр-министр Гренландии, — ред.) явно дал понять, что Гренландия не продается, и поэтому разговор прекращается", — сказала датский премьер.

Она добавила, что у Дании есть другие вопросы, которые хотелось бы обсудить с президентом США. В частности, разговор пойдет об условиях сотрудничества с США в Арктике.

"Арктика становится все более важной для всего мирового сообщества. Мы хотим более тесного сотрудничества с Соединенными Штатами", — добавила Фредериксен.