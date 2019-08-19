19.08.2019, 09:15

Премьер-министр Дании назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию

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Kersti Kaljulaiu kohtumine Donald Trumpiga
Donald TrumpFoto: Priit Simson

Идея о покупке Штатами одного из крупнейших островов является абсурдной, заявила датский премьер, передает РБК со ссылкой на местный телеканал DR.

Премьер-министр 18 августа прибыла в столицу Гренландии — Нуук, где она встретится с председателем национального правительства. В частности, они обсудят вопрос предстоящего визита американского президента Дональда Трампа в Данию, запланированного через две недели.

"Есть много важных вещей, о которых можно поговорить с политиками Гренландии, но предложение от США не одно из них", — отметила Метте Фредериксен.

Она добавила, что дискуссия о Гренландии является абсурдной.

"Ким Кильсен (премьр-министр Гренландии, — ред.) явно дал понять, что Гренландия не продается, и поэтому разговор прекращается", — сказала датский премьер.

Она добавила, что у Дании есть другие вопросы, которые хотелось бы обсудить с президентом США. В частности, разговор пойдет об условиях сотрудничества с США в Арктике.

"Арктика становится все более важной для всего мирового сообщества. Мы хотим более тесного сотрудничества с Соединенными Штатами", — добавила Фредериксен.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп накануне признался, что он действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что Трамп сделал официальное признание, выступив перед журналистами.

Как отметил глава США, вопросом покупки острова он интересовался стратегически. ”Но это не тема номер один в повестке дня”, — добавил Трамп.

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