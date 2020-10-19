19.10.2020, 07:15

Премьер-министр Армении заявил о необходимости признать суверенитет Нагорного Карабаха


EST
Премьер-министр Армении заявил о необходимости признать суверенитет Нагорного Карабаха
AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти республики считают необходимым признать суверенитет Нагорного Карабаха, передает ”Интерфакс”.

”Арцах никогда не входил в состав независимого государства Азербайджан, и территориальные претензии последнего не основаны на международном праве”, — пояснил премьер.

Он добавил, что в связи с вооруженным конфликтом и вмешательством в него Турции необходимо ”признать Арцах”.

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что Ереван может пойти на признание независимости НКР в случае, если Баку откажется вернуться к мирным переговорам и продолжит войну.

Больше новостей о конфликте в Нагорном Карабахе читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: