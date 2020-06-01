Премьер-министр Армении заразился коронавирусом

"Никаких симптомов у меня не было, но с учетом планов посетить воинские части я сдал тест, и он оказался положительным. Положительными были и тесты членов моей семьи", — сказал Пашинян.

По его мнению, он заразился коронавирусом во время рабочего совещания. "Один из сотрудников поставил стакан с водой без перчатки, я предложил поменять стакан, но предполагаю, что это делалось и ранее. У этого человека был подтвержден коронавирус", — сказал Пашинян в ходе видеообращения в Facebook.

По его словам, он будет продолжать работать из своего правительственного особняка, добавив, что симптомов болезни нет не только у него, но и у его членов его семьи. Премьер также выразил надежду, что не заразил сотрудников правительства или заразил мало людей.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!