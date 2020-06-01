Премьер-министр Армении заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отмечающий 1 июня день рождения, заявил, что он и его семья заразились коронавирусом, пишут "РИА-Новости".
"Никаких симптомов у меня не было, но с учетом планов посетить воинские части я сдал тест, и он оказался положительным. Положительными были и тесты членов моей семьи", — сказал Пашинян.
По его мнению, он заразился коронавирусом во время рабочего совещания. "Один из сотрудников поставил стакан с водой без перчатки, я предложил поменять стакан, но предполагаю, что это делалось и ранее. У этого человека был подтвержден коронавирус", — сказал Пашинян в ходе видеообращения в Facebook.
По его словам, он будет продолжать работать из своего правительственного особняка, добавив, что симптомов болезни нет не только у него, но и у его членов его семьи. Премьер также выразил надежду, что не заразил сотрудников правительства или заразил мало людей.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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