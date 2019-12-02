Премьер Мальты объявил об уходе в отставку из-за убийства журналистки

Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат объявил о решении уйти в отставку на фоне политического кризиса, который связан с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции. Об этом сообщает Times of Malta.

По словам главы правительства, он оставит занимаемый пост после того, как Лейбористская партия определится со своим новым лидером. Процесс изменения в руководстве партии, как уточнил премьер, начнется 12 января будущего года.

”Это то, что нужно стране в данный момент”, — прокомментировал свое решение Мускат. При этом политик добавил, что до середины января он будет продолжать исполнять свои обязанности.

Мальтийский премьер, отметил, что ранее он неоднократно заявлял о том, что один человек не должен находиться во главе правительства более двух сроков. ”Я не идеален. И у меня есть свои недостатки <…> Уверяю вас, я отдал все в обмен на доверие, которое вы мне оказали”, — сказал Мускат.

Он сообщил, что с завтрашнего дня страна должна смотреть вперед. ”Я понимаю, что для того, чтобы это произошло, нужен четкий сигнал о новой странице, и этот сигнал могу дать только я”, — заключил премьер.

Лидер Националистической партии Адриан Делия, комментируя заявление главы правительства, сказал, что каждый день пребывания Муската у власти является очередным ударом по правосудию. Он добавил, что оппозиция больше не признает легитимность действующего правительства и будет бойкотировать все его действия.