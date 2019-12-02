02.12.2019, 07:10

Премьер Мальты объявил об уходе в отставку из-за убийства журналистки


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Премьер Мальты объявил об уходе в отставку из-за убийства журналистки
Foto: Reuters/Scanpix

Джозеф Мускат принял это решение на фоне многотысячных протестов в Валлетте и предъявленных по этому делу обвинений бизнесмену Йоргену Фенеку. Глава правительства покинет пост в середине января.

Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат объявил о решении уйти в отставку на фоне политического кризиса, который связан с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции. Об этом сообщает Times of Malta.

По словам главы правительства, он оставит занимаемый пост после того, как Лейбористская партия определится со своим новым лидером. Процесс изменения в руководстве партии, как уточнил премьер, начнется 12 января будущего года.

”Это то, что нужно стране в данный момент”, — прокомментировал свое решение Мускат. При этом политик добавил, что до середины января он будет продолжать исполнять свои обязанности.

Мальтийский премьер, отметил, что ранее он неоднократно заявлял о том, что один человек не должен находиться во главе правительства более двух сроков. ”Я не идеален. И у меня есть свои недостатки <…> Уверяю вас, я отдал все в обмен на доверие, которое вы мне оказали”, — сказал Мускат.

Он сообщил, что с завтрашнего дня страна должна смотреть вперед. ”Я понимаю, что для того, чтобы это произошло, нужен четкий сигнал о новой странице, и этот сигнал могу дать только я”, — заключил премьер.

Лидер Националистической партии Адриан Делия, комментируя заявление главы правительства, сказал, что каждый день пребывания Муската у власти является очередным ударом по правосудию. Он добавил, что оппозиция больше не признает легитимность действующего правительства и будет бойкотировать все его действия.

”Джозеф Маскат сегодня показал, что он не смог понять гнев людей или значение политической ответственности. Он не понимает, что убийство Дафны Каруаны Галиции произошло из-за распада институтов страны. Что эта трагедия произошла потому, что самые близкие ему люди, за которых он несет политическую ответственность, чувствовали, что они выше закона”, — заявил Делия.

Как отмечает издание, Мускат сделал свое заявление спустя несколько часов после того, как тысячи протестующих собрались в Валлетте с призывами о его отставке ради обеспечения правосудия в деле об убийстве журналистки. Мускат уведомил о своем решении президента страны Джорджа Веллу, утверждает газета.

30 ноября Malta Independent сообщила, что суд Валлетты предъявил бизнесмену Йоргену Фенеку обвинения в соучастии в убийстве журналистки Галиции. Суд постановил заморозить счета предпринимателя и отправил его под стражу. В настоящее время он находится в тюрьме Коррадино в городе Паола. Сам предприниматель не признал себя виновным по обвинению в соучастии в убийстве и по другим эпизодам, связанным с делом, в том числе касающимся членства в преступной группировке и сговора с целью взрыва машины журналистки.

Журналистка Дафна Каруана Галиция погибла при взрыве ее автомобиля 16 октября 2017 года. За 15 дней до смерти она обращалась в полицию из-за поступавших ей угроз, сообщала газета Times of Malta. Последние два года своей работы журналистка посвятила расследованию информации, содержавшейся в так называемом панамском архиве — документах юридической фирмы Mossack Fonseca об офшорных владениях политиков и общественных деятелей. Газета The Guardian писала, что последние расследования Галиции касались офшорных компаний, связанных с Мускатом и его окружением, через которые поступали платежи от, предположительно, представителей властей Азербайджана.

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