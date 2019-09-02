02.09.2019, 11:41

Премьер Грузии уходит в отставку

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Gazeta.ru
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Премьер Грузии уходит в отставку
Foto: Carlo Allegri, Reuters/Scanpix

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку, сообщает ”Спутник. Грузия”.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети фейсбук.

По его словам, он решил покинуть пост, так как полагает, что к этому времени уже выполнил свою миссию.

Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке. По неподтвержденной информации, на посту премьера Бахтадзе сменит глава МВД Георгий Гахария.

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