Премьер Грузии уходит в отставку

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети фейсбук.

По его словам, он решил покинуть пост, так как полагает, что к этому времени уже выполнил свою миссию.

Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке. По неподтвержденной информации, на посту премьера Бахтадзе сменит глава МВД Георгий Гахария.