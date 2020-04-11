Премьер Белоруссии призвал Евразийский союз отказаться от долларов
Как сообщает "Интерфакс", целью Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна стать серьезная дедолларизация экономики, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Как сообщает "Интерфакс", целью Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна стать серьезная дедолларизация экономики, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Странам ЕАЭС следует увеличить формирование цен и расчетов в национальных валютах с целью дедолларизировать экономику союза, считает Румас. Он отмечает, что это должно касаться в первую очередь топливо-энергетических и сырьевых товаров.
По словам белорусского премьера, в настоящее время союз должен быть готов к оперативному решению значимых вопросов, которые ранее оставлялись «на потом».
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