Премьер Армении исключил мирное решение конфликта вокруг Карабаха и призвал народ к оружию(20)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.
"Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха, хотя бы на данном этапе, и начиная с данного этапа, еще очень долгое время не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися", — сказал он в среду, 21 октября, в Ереване.
По словам Пашиняна, Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха. Он призвал сограждан добровольно отправляться на фронт, чтобы сражаться до конца. "Армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта", — подчеркнул Пашинян. Он призвал мэров всех армянских огородов, глав администраций, органов местного самоуправления организовать процесс формирования добровольческих отрядов, которые будут переведены в распоряжение Главного штаба ВС Армении.
Переговоры в Москве
Ранее главы МИД Армении и Азербайджана провели в Москве раздельные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. На встрече обсуждались условия установления режима прекращения огня. Ранее согласованные перемирия нарушались вскоре после их заключения.
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился в конце сентября, когда Азербайджан начал масштабную операцию по возвращению этого региона под контроль Баку. С тех пор были убиты и ранены сотни людей, в том числе мирных жителей.
Спор за Нагорный Карабах
Нагорный Карабах — регион Азербайджана, населенный преимущественно этническими армянами.
В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном — с другой был установлен в мае 1994 года.
До настоящего времени переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, шел при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в которую входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями являются Россия, Франция и США. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.
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