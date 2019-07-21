21.07.2019, 20:13

Предварительные результаты: партия Зеленского победит на выборах в Раду

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Vladimir Zelenski
Vladimir ZelenskiFoto: Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS.com

Экзит-поллы предсказали победу партии Зеленского ”Слуга народа” на досрочных выборах в Верховную Раду, передает "Медуза" со ссылкой на украинское издание "УНИАН".

На досрочных выборах в Верховную Раду больше всего голосов — более 40% — набрала партия президента Владимира Зеленского ”Слуга народа”. Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, обнародованные после закрытия участков.

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