Представитель Зеленского: "Украина не готова к возврату Крыма!"

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Респубике Крым Антон Кориневич в интервью "Укринформу" заявил, что Украинское государство не готово к работе в Крыму в случае, если Россия покинет полуостров.
"Вот если агрессор Российская Федерация завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должна быть готова, но то, что сейчас мы видим, – нам еще работать и работать", – цитирует Кориневича "Обозреватель".
"Нам надо работать ради деоккупации, ради реинтеграции. Ради международного давления на государство-агрессора, государство-оккупанта, и надо быть готовыми к тому моменту, что нам необходимо будет возвращаться в Крым", – резюмировал он.
В 2014 году Крымский полуостров перешел под контроль Российской Федерации. Международное сообщество, включая Европейский Союз, не признает присоединение Крыма к России.
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