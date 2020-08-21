Представитель Тихановской: она планирует вернуться в Беларусь, Лукашенко — потерпел крах

По словам Красулиной, отъезд из Беларуси не был запланирован, все произошло мгновенно, после того как КГБ применил свои грубые методы. "Это произошло не по ее желанию, она хотела остаться в Беларуси, но ей не оставили выбора", — заметила Красулина.

По ее словам, 7 часов, в которые с Тихановской не могли связаться ни ее сторонники, ни адвокат, ни другие представители, можно разбить на трехчасовой допрос в здании ЦИК, сбор вещей и поездку к литовской границе, куда ее, как дала понять Красулина, сопроводили сотрудники КГБ. Представитель кандидата сказала, что Тихановская сама расскажет, как она оказалась в Литве, но заметила, что и здесь она не чувствует себя в полной безопасности. "В Литве, конечно, безопаснее, но мы знаем, на что способны спецслужбы, а именно, Белорусский КГБ, ведь не даром он не менял свое название с советского времени", — отметила Красулина. Она также отказалась комментировать слова главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о том, что Тихановская находится в безопасности. Означает ли это, что Литва выделила ей охрану, а если да, то каков ее статус?

"Скажем так: это я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказала Красулина. Она дала понять, что позиция Тихановской укрепилась: она считает себя избранным президентом Беларуси. Кроме того, после того как президент Литвы Гитанас Науседа, глава МИД Линас Линкявичюс и парламент Литвы объявили Александра Лукашенко нелигитимным президентом, возник вопрос, кто же тогда легитимный лидер? "Юридически вопрос ее избрания еще не решен. Но политически она считается избранным президентом. Сегодня уже были беседы с несколькими лидерами и представителями европейских стран и организаций — с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, немецкими правящими, представителями президента Франции. Я, к сожалению, в беседах не принимала участия, поэтому не могу сказать, кто из них признает Тихановскую избранным президентом", — сказала Красулина. "Об угрозах я распространяться не буду, но что касается ее планов в Литве, могу сказать, что таковых нет — она не намерена здесь задерживаться надолго, хочет как можно скорее отправиться в Беларусь. Я думаю, это вопрос нескольких дней или месяцев, все, конечно, зависит от положения в самой Беларуси", — сказала представитель Тихановской.

На замечание, что режим Лукашенко со статусом Тихановской не согласится, как и не даст разрешения на ее возвращение, Красулина ответила, что дни Лукашенко сочтены — раньше или позже ему придется уйти. Она не решилась прогнозировать, как это произойдет — будут ли переговоры или что-то другое. "Мы призываем все страны, включая Россию, принять участие в урегулировании этого процесса", — сказала Красулина. На замечание, что Лукашенко как раз к России и обращался за помощью, а у белорусской границы уже появились автозаки Российской национальной гвардии, Красулина ответила: "Мы не хотим вмешательства со стороны других стран, не хотим, чтобы был нарушен суверенитет Беларуси, могу лишь это сказать. Мы не одобряем нарушение международного права, но я хочу напомнить, что в Беларуси нет таких проблем, как на Донбассе. Мы сейчас не будем говорить об отношении к России, о Крыме, основные задачи Тихановской ясны — это освобождение политзаключенных, новые выборы, возвращение Конституции 1994 г., которая ограничивает власть президента".