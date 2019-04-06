Представитель Госдепа Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать

По его словам, шоумен Владимир Зеленский позиционирует себя противником нынешнего президента, а также существующей системы в стране. При этом Порошенко работал и смог многого добиться на посту президента, уточнил Волкер. Он также добавил, что Зеленский лишь обещает реформы, в то время как действующий глава страны уже воплотил в жизнь много законопроектов.

Ранее Порошенко призвал электорат Зеленского перейти на свою сторону.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.