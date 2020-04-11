Предприятие Enefit Green произвело в первом квартале 450 ГВтч возобновляемой электроэнергии

Электроэнергии, произведенной в течение квартала, хватит для покрытия среднего годового объема потребления примерно 150 000 домохозяйств.

За хорошим квартальным производством стоят очень хорошие производственные показатели за все первые три месяца года, которые во всех случаях превышали результаты годичной давности. В то же время, месячная выработка за январь стала для Enefit Green наилучшим показателем за всю историю — 165 гигаватт-часов. Объем производства за февраль составил 160 гигаватт-часов, а общий объем производства за март — 125 гигаватт-часов возобновляемой электроэнергии.

Ветропарки Enefit Green в Эстонии и Литве внесли наибольший вклад в хороший результат по выработке, они произвели почти 400 гигаватт-часов возобновляемой электроэнергии за три месяца года. Остальной объем производства пришелся на принадлежащие компании станции совместного производства, солнечные парки, решение возобновляемой энергии на Рухну и гидроэлектростанцию в Кейла-Йоа.

Председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас признал, что компания полностью удовлетворена производственными результатами за первый квартал. ”Выработке Enefit Green за первые три месяца способствовали очень хорошие и стабильные ветровые условия, благодаря которым мы смогли увеличить наши производственные результаты по сравнению с прошлым годом почти на одну пятую. В то же время, однако, сократилась выработка тепла, в основном по причине более теплой погоды, которой мы могли наслаждаться в этом сезоне”.

Объем производства тепла Enefit Green в первом квартале составил 150 гигаватт-часов энергии, что примерно на одну пятую меньше, чем за тот же период год назад. За снижением объема производства тепла стоит исключительно теплая зима.

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