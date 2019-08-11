Праздник: в Великобритании появится монета с темой Brexit
К 31 октября — планируемой дате выхода Великобритании из состава ЕС — в стране появится памятная монета, посвященная этому событию.
К 31 октября — планируемой дате выхода Великобритании из состава ЕС — в стране появится памятная монета, посвященная этому событию.
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид планирует выпустить монету, посвященную выходу страны из состава Европейского Союза. Монета достоинством 50 пенсов с надписью "Мир, благополучие и дружба со всеми нациями" должна выйти в обращение к новой дате Brexit — 31 октября, пишет в воскресенье, 11 августа, газета Sunday Telegraph, Дата будет выгравирована на самой монете.
Ранее планировалось выпустить лимитированную памятную монету к первоначальной дате Brexit — 29 марта 2019 года. От этого пришлось отказаться, так как выход Великобритании из ЕС был несколько раз отложен из-за разногласий вокруг договора с Брюсселем.
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