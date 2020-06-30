Правозащитники сообщили, что избиркомы Белоруссии бракуют подписи в поддержку оппозиции

Избирательные комиссии в большом количестве бракуют подписи, поданные в поддержку выдвижения главных соперников действующего президента Белоруссии кандидатами на высший государственный пост. Об этом сообщается в пятницу на сайте не зарегистрированного белорусским Минюстом правозащитного центра "Весна".

Так, наблюдатели кампании "Правозащитники за свободные выборы", которые присутствовали на заседании территориальной комиссии Фрунзенского района Минска, утверждают, что были забракованы тысячи подписей, собранные в поддержку альтернативных кандидатов, бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало. По результатам проверки члены комиссии посчитали недостоверными более 16% всех подписей — в результате, согласно установленным правилам, "все подписи, собранные за Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, здесь признаны недостоверными". В то же время процент отбраковки подписей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко, Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева оказался низким.

Юрист инициативной группы претендента на пост президента Бабарико (находящегося в СИЗО КГБ) Максим Знак заявил во время видеообращения, что такие решения планируется обжаловать. "По всем случаям, в которых были забракованы подписи в целом по району всех выборщиков, обязательно будут подаваться координаторами, членами инициативной группы жалобы в вышестоящие комиссии для того, чтобы истребовать документы из районных комиссий, посмотреть, по каким причинам эти подписи были признаны недостоверными", — отметил он.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Сбор подписей по выдвижению кандидатов проходил с 21 мая по 19 июня. Для выдвижения кандидатами в президенты необходимо было собрать не менее 100 тыс. подписей. Для проверки в территориальные избиркомы подписи сдали семь претендентов, трое из них — Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и бывший депутат парламента Белоруссии Анна Канопацкая уже подали в ЦИК необходимые для регистрации документы. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля.