Правозащитники: эстонские бизнесмены, имеющие связи с партнерами из Беларуси, могут стать причастными к нарушениям прав человека

Председатель Белорусского Хельсинского комитета (БКХ) Олег Гулак пояснил RusDelfi, что в Беларуси не заинтересованы в том, чтобы бизнес-связи были разорваны, но на нынешнюю ситуацию стоит обратить внимание.

Вчера Александр Лукашенко поручил не пускать в Беларусь граждан, уехавших из страны во время пандемии. По словам Гулака, он и другие правозащитные организации готовы помочь гражданам Беларуси, если они столкнуться с подобной проблемой.

9 августа 2020 года в Республике Беларусь прошли президентские выборы. Они проходили в беспрецедентной атмосфере страха и запугивания общества, на фоне репрессий, которые начались фактически сразу после начала избирательной кампании и не прекращаются до сих пор.

Избирательная кампания сопровождалась массовыми нарушениями международно-правовых обязательств Беларуси в сфере прав человека, Конституции, Избирательного кодекса, а также многочисленными нарушениями общепризнанных стандартов демократических выборов ОБСЕ. Объявленные властями результаты выборов не признали ряд государств, в том числе США, Канада, Великобритания и страны Европейского Союза. Десятки тысяч белорусов вышли на мирные протесты — власти отреагировали неадекватным применением силы и специальных средств, включая светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы.

Мирные протесты продолжаются уже 3 месяца. Они сопровождаются массовыми произвольными задержаниями людей (на сегодняшний день задержано более 17.000 человек), пытками и бесчеловечным обращением со стороны органов охраны правопорядка. Не работают правовые механизмы защиты нарушенных прав, отсутствует справедливый суд.

Как минимум трое участников протестов погибли от непосредственных действий силовых структур. Белорусские правозащитники задокументировали и передали в международные органы более 500 случаев пыток в отношении задержанных. Сотни жалоб поданы в соответствии с национальными процедурами. Ни один из этих фактов до настоящего времени не расследован.

На предприятиях происходят забастовки. Белорусы сокращают потребление товаров бизнеса, который нарушает права работников и клиентов или участвует в финансировании режима.