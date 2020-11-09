09.11.2020, 09:01

Правозащитники: эстонские бизнесмены, имеющие связи с партнерами из Беларуси, могут стать причастными к нарушениям прав человека

 (9)
EST 1
Minsk 23.08.2020
Minsk 23.08.2020Foto: Andres Putting

Белорусские правозащитники обращают внимание эстонских предпринимателей, что в сложившихся обстоятельствах любая компания, имеющая бизнес-связи с белорусскими партнерами — как государственными, так и частными — может стать причастной к нарушениям общепризнанных прав человека (прямым или косвенным) и в результате понести репутационные и финансовые потери.

Председатель Белорусского Хельсинского комитета (БКХ) Олег Гулак пояснил RusDelfi, что в Беларуси не заинтересованы в том, чтобы бизнес-связи были разорваны, но на нынешнюю ситуацию стоит обратить внимание.

Вчера Александр Лукашенко поручил не пускать в Беларусь граждан, уехавших из страны во время пандемии. По словам Гулака, он и другие правозащитные организации готовы помочь гражданам Беларуси, если они столкнуться с подобной проблемой.

9 августа 2020 года в Республике Беларусь прошли президентские выборы. Они проходили в беспрецедентной атмосфере страха и запугивания общества, на фоне репрессий, которые начались фактически сразу после начала избирательной кампании и не прекращаются до сих пор.

Избирательная кампания сопровождалась массовыми нарушениями международно-правовых обязательств Беларуси в сфере прав человека, Конституции, Избирательного кодекса, а также многочисленными нарушениями общепризнанных стандартов демократических выборов ОБСЕ. Объявленные властями результаты выборов не признали ряд государств, в том числе США, Канада, Великобритания и страны Европейского Союза. Десятки тысяч белорусов вышли на мирные протесты — власти отреагировали неадекватным применением силы и специальных средств, включая светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы.

Мирные протесты продолжаются уже 3 месяца. Они сопровождаются массовыми произвольными задержаниями людей (на сегодняшний день задержано более 17.000 человек), пытками и бесчеловечным обращением со стороны органов охраны правопорядка. Не работают правовые механизмы защиты нарушенных прав, отсутствует справедливый суд.

Как минимум трое участников протестов погибли от непосредственных действий силовых структур. Белорусские правозащитники задокументировали и передали в международные органы более 500 случаев пыток в отношении задержанных. Сотни жалоб поданы в соответствии с национальными процедурами. Ни один из этих фактов до настоящего времени не расследован.

На предприятиях происходят забастовки. Белорусы сокращают потребление товаров бизнеса, который нарушает права работников и клиентов или участвует в финансировании режима.

Настолько системного и масштабного политического кризиса и кризиса прав человека Беларусь еще не видела.

Учитывая авторитарный характер белорусского режима, как государственный, так и частный бизнес находятся в высокой степени зависимости от власти. Государственные предприятия полностью аффилированы с властью, частный бизнес в большинстве своем подвергается чрезмерному контролю и находится под давлением государства. В силу этих причин в текущей ситуации государство использует бизнес как элемент механизма репрессий для оказания давления на политических оппонентов и людей, активно выражающих гражданскую позицию. Власти подавляют забастовочные движения на государственных предприятиях, увольняя активистов и используя силовые структуры, преследуют и закрывают частные компании, которые приостанавливали работу в знак протеста против насилия силовиков.

В ходе избирательной кампании и мирных протестов посредством зависимого бизнеса оказывалось давление на людей в следующих основных формах:

  • многочисленные вмешательства руководства предприятий в реализацию избирательных прав работников (в частности, принуждение к досрочному голосованию);
  • дискриминация, постоянные и массовые запугивания и угрозы увольнения, фактическое увольнение, отложенное непродление контрактов, лишение премий и иное преследование (в том числе и психологическое давление);
  • жесткое подавление администрацией предприятий (часто с привлечением силовиков) любых попыток прибегнуть к забастовкам и акциям протеста на рабочих местах;
  • организация принудительного участия работников в акциях поддержки существующего режима под угрозой увольнения либо негативных последствий.

Такие формы давления на работников стали возможными из-за ранее введенного режима срочных трудовых контрактов, а также системного давления на независимые профсоюзы и их активистов.

Угроза подвергнуться давлению вынуждает бизнес выполнять требования властей, а также допускать противоречащие правам человека действия не только в отношении работников, но и в отношении клиентов и местного сообщества: например, торговые центры, кафе и рестораны закрывали двери перед людьми, спасавшимися от произвольного преследования силовиков.

В сложившихся обстоятельствах любая компания, работающая сегодня в Беларуси или имеющая бизнес-связи с белорусскими партнёрами, как государственными, так и частными, имеет риски стать причастной к нарушениям общепризнанных прав человека (прямым или косвенным) и собственных обязательств должной осмотрительности, а в результате понести репутационные и финансовые потери.

Полагаем важным напомнить о стандарте ожидаемого от бизнеса поведения, сформированном на базе Руководящих принципов по правам человека в контексте предпринимательской деятельности ООН 2011 года, который признан и имплементирован в правила и стандарты Глобального договора ООН, МОТ, ОЭСР, Всемирного банка, МФК, ЕБРР, программные документы ЕС и Совета Европы, в национальное законодательство ряда государств-членов ЕС, а также в корпоративные политики многих транснациональных компаний и применяется как стандарт поведения для них самих, а также для их региональных и страновых представительств, для их партнеров и цепей поставок.

Руководствуясь указанным стандартом, мы, представители белорусских правозащитных организаций, подчеркивая заинтересованность жителей нашей страны в привлечении инвестиций и максимальном развитии экономических связей, призываем компании:

Незамедлительно:

Публично выступить против насилия и нарушений прав человека в ходе избирательной кампании и мирных протестов-2020 в Беларуси.

Довести до сведения своих белорусских партнёров неприемлемость в рамках ваших партнерских отношений действий, нарушающих права человека, в том числе и любого преследования за высказывание своей гражданской позиции (как в отношении работников, так и в отношении клиентов), поскольку это может потребовать прекращения контрактов.

В дальнейшем:

Уделять особое внимание должной осмотрительности (due diligence) в контексте оценки рисков в сфере прав человека. Учитывать, что отчеты большинства белорусских компаний о КСО или иная нефинансовая отчетность не дают возможности оценить такие риски.

Отражать факты нарушений белорусским партнером прав человека и меры по преодолению таких рисков в своей нефинансовой отчетности и требовать от белорусских партнеров того же. При наличии нарушений прав человека со стороны потенциального или фактического белорусского партнёра планировать продолжение и развитие партнерства обязательно с учетом принятия мер для предотвращения или минимизации ущерба от таких нарушений.

Учитывать недостаточное закрепление в белорусском законодательстве некоторых положений стандартов прав человека, например, в области равенства и недискриминации, прав профсоюзов, забастовок (подробнее см. страновое руководство по бизнесу и правам человека в Беларуси). В связи с этим важно применять для регулирования в этой части положения своих корпоративных политик, разработанных на основе общепризнанных стандартов прав человека, и требовать того же от своих белорусских партнеров.

Внедрять внутрикорпоративные механизмы жалоб и восстановления нарушенных прав, поскольку в силу зависимости от власти суды демонстрируют неспособность к справедливому разбирательству в отношении нарушений прав человека. Важно обеспечить доступ к своим корпоративным средствам правовой защиты для жертв нарушений прав человека (как работников, так и клиентов, и местного сообщества).

Продвигать среди белорусских партнёров понимание того, что для современного бизнеса репутационные риски от партнерства с предприятием-нарушителем прав человека могут намного превышать риски, например, неритмичных поставок по контрактам.

Под данным обращением на данный момент подписались следующие правозащитные организации:

  • РПОО ”Белорусский Хельсинкский Комитет”
  • Правозащитный центр ”Весна”
  • Белорусский документационный центр
  • Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова
  • РОО ”Правовая инициатива”
  • Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве ”Хьюман Константа”
  • Ассамблея неправительственных демократических организаций Беларуси
  • Простое товарищество ”Инициатива FORB”
  • Офис по правам людей с инвалидностью
  • Белорусский ПЕН-центр
  • Центр правовой трансформации (Lawtrend)
  • ОО ”Белорусская ассоциация журналистов”
  • Обращение поддержала Ассоциация профсоюзов ”Белорусский конгресс демократических профсоюзов”, член Международной конфедерации профсоюзов, в которую входят:
  • Белорусский независимый профсоюз (БНП)
  • Свободный профсоюз Белорусский (СПБ)
  • Свободный профсоюз металлистов (СПМ)
  • Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП)


Больше статей про ситуацию в Беларуси — ЗДЕСЬ.

Читайте также: