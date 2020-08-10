Правозащитник о митингах в Минске: есть сведения об одном погибшем, на него наехал спецтранспорт

Один человек погиб во время протестов в Минске ночью 10 августа. Об этом ТАСС сообщил глава правозащитного центра ”Весна” Валентин Стефанович.

”Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы”, — рассказал представитель правозащитного центра ”Весна” Валентин Стефанович, передает телеграмм канал NEXTA.

Имя, возраст и пол погибшего не известны. В МВД Беларуси заявили, что в ходе протестов в стране никто не погиб.

Делом наезда автозака на демонстрантов занимается подполковник юстиции, заместитель начальника управления ГКСЭ по г. Минску Брель Сергей Викторович.

По показаниям ОМОНовцев, ”протестующие, вооружённые подручными средствами лица сами с разбегу бросались на автозак, били, протыкали и пытались попасть внутрь”.

Возбуждено уголовное дело по статьям 293 и 364 УК РБ (массовые беспорядки, нападение на сотрудников милиции и порча имущества) — в том числе на покойного.