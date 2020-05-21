Правительство Украины объявило о смягчении карантина: открыта граница с ЕС и с Молдавией

C 22 мая в стране также будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, с 25 мая в Киеве, Харькове и Днепре откроется метро. Межрегиональные и международные транспортные перевозки, в том числе авиаперелеты, планируется разрешить не раньше июня.

Помимо этого, правительство разрешило возобновить работы пунктов пропуска на границах c Молдавией и странами ЕС (Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией). Пункты на границах с Россией и Белоруссией пока остаются закрытыми в связи с более сложной эпидемиологической ситуацией в этих странах, пишет meduza.io.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!