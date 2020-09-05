Правительство РФ внесло Порошенко в санкционный список

Соответствующие дополнения к постановлению российского правительства от 2018 года опубликованы в пятницу на портале правовой информации.

В частности, в обновленный санкционный список внесен бывший президент Украины Петр Порошенко.

1 ноября 2018 года занимавший в то время пост премьер-министра России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении Украины. Тогда под санкции попали 322 украинских гражданина и 68 компаний, в том числе глава МВД Украины Арсен Аваков, экс-премьеры страны Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, бывший лидер "Правого сектора" (запрещен в РФ) Дмитрий Ярош и старший сын Петра Порошенко Алексей.

Санкции предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.