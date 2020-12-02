Правительство Литвы ужесточило правила карантина

Условия ужесточения карантина представил ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига. Он сказал, что, несмотря на стабильные цифры, ситуация остается сложной. "Поскольку ситуация остается сложной, хотя данные стабильные, они остаются высокими, это оказывает давление на медучреждения. Поэтому предлагаем дополнить постановление и внести коррективы", – сказал министр.

Отныне можно собираться группами не больше двух человек, исключение делается для членов одной семьи. "С учетом предпраздничного периода, во многих торговых местах начинаются рождественские ярмарки не только в физических магазинах, но и во временных местах торговли, где собирается много людей, но сложно обеспечить разделение потоков, предлагается запретить торговлю во временных точках", – сказано в проекте постановления.

Исключения касаются только продажи продуктов питания, пиротехники и островкам, оборудованным для торговли в ТЦ, потому что они находятся в помещениях ТЦ. Кроме того, всем местам торговли рекомендуют не объявлять краткосрочные скидки, распродажи, дегустации, часы скидок, чтобы не привлекать покупателей. Delfi напоминает, что карантин в Литве продлен до 17 декабря включительно.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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