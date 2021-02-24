Правительство Литвы продлило карантин до апреля

В подготовленном Минздравом Литвы проекте предлагалось продлить карантин в стране до 31 марта. Также предлагалось отказаться от ношения масок на улице, предлагалось сохранить ограничение мобильности до 15 марта. Все эти вопросы правительство решало в среду. Правительство решило продлить карантин еще на месяц, пишет RuDelfi.lt.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что надеялась на принятие иных решений. "Наверное, большинство сегодня надеялось на принятие других решений, я тоже на это надеялась. Жаль, что из-за сложившихся обстоятельств мы не можем идти дальше по плану", — сказала премьер.
"Сколько еще могут длиться ограничения? Мы понимаем, что люди устали, мотивации стало меньше. Но один важный аспект есть — мы уже начали прививать пожилых людей. (…) Можно предположить, что за март мы привьем первой дозой людей старше 70 лет", — сказала премьер. Она сказала, что самое главное — защитить эту часть общества.
"Нам нужно терпение еще на месяц, мы должны постараться привить как можно больше пожилых людей", — сказала Шимоните. Она отметила, что муниципалитеты еще не расширили масштабы тестирования. Шимоните сказала, что не может сказать, не придется ли вернутся к более жестким ограничениям. "Люди устали, они по-разному соблюдают действующие ограничения, в чем-то возмущение очень сильное, я благодарю жителей Литвы за терпение. Я понимаю, что иногда кажется, что непонятно чего ждут с этими ограничениями, но сейчас мы должны договориться — мы ждем, когда будут привиты пожилые люди, тогда мы сможем взять на себя больше ответственности. Ведь наши действия ставят под угрозу именно этих людей", — сказала Шимоните.
Она заметила, что нынешний рост новых случаев не стоит связывать с действующими послаблениями. Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что ограничение движения в кольцевых муниципалитетах вызывает немало вызовов.
"Мы считаем, что это послабление не должно ухудшить ситуацию. Но надеемся на ответственность людей. Надеемся, что это не будет поводом для путешествий, поездок в гости, общения с разными хозяйствами", — сказала министр. Запрет на перемещение между кольцевыми муниципалитетами снимают с 25 февраля. Утверждают, что карантин необходимо продлить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. "С учетом неблагоприятной ситуации в Литве и в мире сохраняется потребность в ограничении распространения COVID–19. Поэтому министерство предлагает продлить карантин на всей территории Литвы до 24:00 ч. 31 марта 2021 года", — сказано в документе. Правительство продлило и ограничение мобильности. "С учетом продления карантина предлагается продлить ограничение движения лиц между муниципалитетами до 24:00 ч. 15 марта 2021 г.
Также разрешено сообщение между кольцевыми муниципалитетами — то есть мобильность жителей из Алитуса и района, Каунаса и района, Клайпеды и района, Паневежиса и района, Шяуляй и района, Вильнюса и района", — сказано в документе. Правительственная комиссия экспертов во вторник представила изменения в вопросе ношения масок. Правительство одобрило новый порядок, он вступит в силу с 25 февраля.
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