Правительство Латвии вводит в стране комендантский час

Правительство Латвии ввело комендантский час, чтобы ограничить передвижение людей по улицам в ночное время в рамках борьбы с распространением инфекции.
Правительство Латвии ввело комендантский час на выходных. С 30 по 4 января и 8-10 января с 22:00 до 5:00 все должны находиться дома.
Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш назвал это ограничение "сидением дома по выходным".
Вместе с тем власти до 7 февраля продлили установленный в стране режим чрезвычайной ситуации.
Ограничивать передвижение людей днем пока не планируется.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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