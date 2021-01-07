Правительство Латвии продлило комендантский час

Правительство Латвии приняло сегодня решение продлить на две недели уже существующие ограничения, относящиеся к сфере услуг, торговли и образования. Помимо этого, продлена практика введения на выходных коменданского часа — запрет на передвижение без крайней необходимости в период с 22:00 до 5:00, латвийцам придется соблюдать также с 15 по 17 января и с 22 января по 24 января.

Вместе с тем с 12 января магазинам разрешено расширить доступный ассортимент товаров — носки и колготки перестанут входить в число недоступных товаров.

При въезде в Латвию обязательна справка об отсутствии Covid-19. С 15 января при въезде на территорию Латвии из-за границы придется предъявить справку о негативном тесте на Covid-19. Результаты теста должны будут предъявить все, кто пересекают границу Латвии — в том числе и те, кто приезжает в страну на личном автотранспорте. Тест нужно будет сделать как минимум за 72 часа до въезда в страну.

Зато разрешены международные пассажирские перевозки во все страны ЕС, ЕЭЗ, Швейцарию и Великобританию.

За пoследние сутки в Латвии выявленo 1374 новых случаев заболевания Covid-19, 36 человек скончались. Всего в среду было сделано 13 525 тестoв. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 11 791 человека. В бoльницах находятся 1174 пациента с Covid-19, у 65 из них бoлезнь прoтекает в тяжелой фoрме.

Сегодня Сейм Латвии утвердил Даниэля Павлютса (партия "Развитие/За!") на посту министра здравоохранения. За Павлютса проголосовали представители коалиции, в том числе его поддержал премьер-министр Кришьянис Кариньш. Как известно, 5 января премьер-министр выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!). Причиной послужила слишком медленная вакцинация, а также отсутствие подробного плана иммунизации.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!