Правительство Латвии продлило комендантский час

Правительство Латвии решило продлить практику введения комендантского часа и уже существующие ограничения в сфере услуг, торговли и образования, но при этом разрешило магазинам расширить доступный ассортимент товаров.
Правительство Латвии приняло сегодня решение продлить на две недели уже существующие ограничения, относящиеся к сфере услуг, торговли и образования. Помимо этого, продлена практика введения на выходных коменданского часа — запрет на передвижение без крайней необходимости в период с 22:00 до 5:00, латвийцам придется соблюдать также с 15 по 17 января и с 22 января по 24 января.
Вместе с тем с 12 января магазинам разрешено расширить доступный ассортимент товаров — носки и колготки перестанут входить в число недоступных товаров.
При въезде в Латвию обязательна справка об отсутствии Covid-19. С 15 января при въезде на территорию Латвии из-за границы придется предъявить справку о негативном тесте на Covid-19. Результаты теста должны будут предъявить все, кто пересекают границу Латвии — в том числе и те, кто приезжает в страну на личном автотранспорте. Тест нужно будет сделать как минимум за 72 часа до въезда в страну.
Зато разрешены международные пассажирские перевозки во все страны ЕС, ЕЭЗ, Швейцарию и Великобританию.
За пoследние сутки в Латвии выявленo 1374 новых случаев заболевания Covid-19, 36 человек скончались. Всего в среду было сделано 13 525 тестoв. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 11 791 человека. В бoльницах находятся 1174 пациента с Covid-19, у 65 из них бoлезнь прoтекает в тяжелой фoрме.
Сегодня Сейм Латвии утвердил Даниэля Павлютса (партия "Развитие/За!") на посту министра здравоохранения. За Павлютса проголосовали представители коалиции, в том числе его поддержал премьер-министр Кришьянис Кариньш. Как известно, 5 января премьер-министр выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!). Причиной послужила слишком медленная вакцинация, а также отсутствие подробного плана иммунизации.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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