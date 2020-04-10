Правительство Финляндии уже планирует снятие связанных с коронавирусом ограничений
В Финляндии правительство понемногу начинает планировать снятие ограничений на передвижение, введенных из-за эпидемии коронавируса, передает YLE.
В Финляндии правительство понемногу начинает планировать снятие ограничений на передвижение, введенных из-за эпидемии коронавируса, передает YLE.
Запрет на пересечение границ региона Уусимаа может быть снят уже на следующей неделе, если ситуация с заражаемостью будет приблизительно одинаковая в регионе и за его пределами.
После этого правительство обдумает возможность открытия школ в мае.
"Похоже на то, что в середине мая многие ограничения будут сняты. Сейчас ведется дискуссия — с чего начать: со школ или с чего-то другого? Но эту дискуссию в первую очередь необходимо вести с экспертами и под их руководством", — заявила Криста Киуру, министр базовых социальных услуг.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Уроженка России рассказала правду о происходящем в Германии
Петербурженка получила штраф за прием гостей во время карантина
Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук
Как избежать заражения коронавирусом в магазине: совет от Рошаля