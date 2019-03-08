Правительство Финляндии ушло в отставку, но будет еще месяц исполнять свои обязанности(1)
Премьер-министр Юха Сипиля обратился к президенту республики Саули Нийнистё с заявлением. Нийнистё принял отставку правительства, пишет YLE.
Премьер-министр Юха Сипиля обратился к президенту республики Саули Нийнистё с заявлением. Нийнистё принял отставку правительства, пишет YLE.
С этого дня правительство Юхи Сипиля будет исполнять свои обязанности в качестве временного переходного правительства. До выборов в Финляндии остается немногим более месяца.
В Минюсте Финляндии подтвердили, что отставка правительства не повлияет на график парламентских выборов, которые назначены на 14 апреля.
Причиной отставки стал провал реформы системы социального обеспечения и здравоохранения. Сипиля назвал провал реформы "огромным разочарованием". По его словам, причиной неудачи стало то, что времени не хватило на то, чтобы довести реформу до готовности.
"Предпосылок для дальнейшего продвижения реформы не было, и это для меня огромное разочарование. Реформа соцздрава в очередной раз провалилась из-за конституционных проблем, и времени на то, чтобы довести законы о соцздраве и региональном управлении до готовности, не было, — обосновал свое решение Сипиля.
Премьер-министр отметил, что четыре года назад сложилась примерно такая же ситуация. Тогда аналогичная реформа зашла в тупик также из-за противоречий с Конституцией.
По словам Сипиля, он всегда в своей работе руководствуется принципом ”результат или отставка”. Поэтому отставка правительства — логический вывод из сложившейся ситуации. При этом он подчеркнул, что решение об отставке правительства он принял единолично.
"Я человек принципа. В политике надо нести ответственность. Это ответственность за слова и дела, а также за то, что не было сделано. Я внимательно прислушался к тому, что говорит мой внутренний голос, и пришел к выводу, что правительство должно подать в отставку. Я несу свою ответственность", — приводит YLE слова премьера.
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