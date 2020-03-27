Правительство Финляндии решило изолировать регион Уусимаа. Кто сможет пересекать его границу?

Откуда полиция будет знать, кого пропускать на работу?
Есть профессии, которые требуют работы на местах, к примеру, обслуживающий персонал, журналисты, работники государственных органов, почтовики, а также люди, наделенные представительскими обязанностями. Если нет альтернативы и на работу необходимо попасть, то человек может ехать.
Как доказать, что надо на работу?
Никаких письменных доказательств не требуется, но если работодатель напишет такую справку, то это облегчит работу полиции. Человек, однако, обязан будет предъявить удостоверение личности и сообщить полиции, письменно или устно, почему ему нужно попасть на работу.
Как насчет людей, наделенных представительскими обязанностями?
Работа депутата как раз относится к таким. Это же относится к уполномоченным городских и муниципальных органов или профсоюзных организаций. При этом необходимо убедить власти в том, что свои обязанности необходимо выполнять на рабочих местах. К примеру, депутаты в основном переведены на удаленный режим работы.
Кого имеют в виду, когда говорят о работниках государственных структур?
Это работники служб срочного реагирования, а также другие чиновники, к примеру сотрудник министерства, которому необходимо на месте отвечать за вопросы безопасности.
Если полиция не пропускает гражданина, можно ли обжаловать это решение?
Можно подать жалобу, если есть подозрения, что полиция превысила свои полномочия. Однако решение, принятое на блокпосте, обжалованию не подлежит.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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