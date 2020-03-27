Правительство Финляндии решило изолировать регион Уусимаа. Кто сможет пересекать его границу?

На пресс-конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что запрет на въезд и выезд из региона будет действовать с 27 марта до 19 апреля 2020 года.

Речь идет о поездках, не связанных с работой, или выполнением срочных служебных обязанностей.

Внутри Уусимаа передвижение не ограничивается, но власти призывают без веской причины из дома не выходить.

Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало выступила с призывом к жителям Уусимаа, находящимся в данный момент за пределами региона, вернуться домой.

Если граждане не будут следовать рекомендациям полиции и будут нарушать правила передвижения, правоохранительные органы получат право выписывать штраф, но это крайняя мера.

Правительство добивается также закрытия ресторанов, однако из-за процедурных вопросов, решения пока не принято. Несмотря на это, глава правительства Марин призвала рестораторов добровольно закрыть залы для посетителей и продавать еду только на вынос.

Ожидается, что парламент одобрит решение правительства об изоляции региона Уусимаа в пятницу. YLE приводит ответы на вопросы. Отвечает полиция Финляндии.

Может ли кто угодно пересечь границу Уусимаа по работе?

Это касается только тех, кто докажет, что им необходимо попасть на работу. На практике это означает, что если есть возможность работать удаленно, человек должен оставаться дома.