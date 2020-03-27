27.03.2020, 13:35

Правительство Финляндии решило изолировать регион Уусимаа. Кто сможет пересекать его границу?


EST
Правительство Финляндии решило изолировать регион Уусимаа. Кто сможет пересекать его границу?
Unsplash

Распространение коронавируса заставило правительство Финляндии принять решение об изоляции региона Уусимаа от остальных частей страны. На данный момент диагностировано 880 инфицированных, подавляющее большинство из которых (75%) именно в Уусимаа, пишет YLE.

На пресс-конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что запрет на въезд и выезд из региона будет действовать с 27 марта до 19 апреля 2020 года.

Речь идет о поездках, не связанных с работой, или выполнением срочных служебных обязанностей.

Внутри Уусимаа передвижение не ограничивается, но власти призывают без веской причины из дома не выходить.

Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало выступила с призывом к жителям Уусимаа, находящимся в данный момент за пределами региона, вернуться домой.

Если граждане не будут следовать рекомендациям полиции и будут нарушать правила передвижения, правоохранительные органы получат право выписывать штраф, но это крайняя мера.

Читайте также:

Правительство добивается также закрытия ресторанов, однако из-за процедурных вопросов, решения пока не принято. Несмотря на это, глава правительства Марин призвала рестораторов добровольно закрыть залы для посетителей и продавать еду только на вынос.

Ожидается, что парламент одобрит решение правительства об изоляции региона Уусимаа в пятницу. YLE приводит ответы на вопросы. Отвечает полиция Финляндии.

Может ли кто угодно пересечь границу Уусимаа по работе?

Это касается только тех, кто докажет, что им необходимо попасть на работу. На практике это означает, что если есть возможность работать удаленно, человек должен оставаться дома.

Откуда полиция будет знать, кого пропускать на работу?

Есть профессии, которые требуют работы на местах, к примеру, обслуживающий персонал, журналисты, работники государственных органов, почтовики, а также люди, наделенные представительскими обязанностями. Если нет альтернативы и на работу необходимо попасть, то человек может ехать.

Как доказать, что надо на работу?

Никаких письменных доказательств не требуется, но если работодатель напишет такую справку, то это облегчит работу полиции. Человек, однако, обязан будет предъявить удостоверение личности и сообщить полиции, письменно или устно, почему ему нужно попасть на работу.

Как насчет людей, наделенных представительскими обязанностями?

Работа депутата как раз относится к таким. Это же относится к уполномоченным городских и муниципальных органов или профсоюзных организаций. При этом необходимо убедить власти в том, что свои обязанности необходимо выполнять на рабочих местах. К примеру, депутаты в основном переведены на удаленный режим работы.

Кого имеют в виду, когда говорят о работниках государственных структур?

Это работники служб срочного реагирования, а также другие чиновники, к примеру сотрудник министерства, которому необходимо на месте отвечать за вопросы безопасности.

Если полиция не пропускает гражданина, можно ли обжаловать это решение?

Можно подать жалобу, если есть подозрения, что полиция превысила свои полномочия. Однако решение, принятое на блокпосте, обжалованию не подлежит.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: