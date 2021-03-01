Правительство Финляндии объявило о режиме ЧС

На прошедшей сегодня в Хельсинки пресс-конференции премьер-министр Санна Марин объявила, что госсовет совместно с президентом республики объявляют о введении режима ЧС по всей стране.

По словам Марин, режим ЧС вводится на тех же основаниях, что и год назад в марте.

Столовые на рабочих местах будут открыты

Министр труда Туула Хаатайнен более подробно поделилась информацией о том, как будут работать заведения общепита. На практике локдаун и закрытие ресторанов будут происходить таким же образом, как и весной прошлого года.

Закрытие не коснется таких заведений, к примеру, как столовые на рабочих местах или в домах для престарелых. Также продажа еды навынос будет возможна даже во время локдауна.

Минтруда готовит новую модель поддержки для ресторанного бизнеса. Подготовка идет при поддержке министра экономического развития Мики Линтиля.

Законопроект о закрытии ресторанов готовится к рассмотрению в парламенте

Внесенный правительством законопроект о закрытии заведений общепита внесен на рассмотрение в парламенте. Согласно законопроекту, рестораны, кафе и прочие заведения общепита закроют свои двери сроком на три недели.

Нововведение должно вступить в силу 8 марта.

По оценке председателя парламента, рассмотрение законопроекта и его принятие займет как минимум 4 дня.

Правительство готовит приказ об ограничении движения

Правительство также заявило, что при ухудшении эпидемиологической ситуации может быть введен приказ об ограничении движения, который опирается на закон о полномочиях властей в чрезвычайных ситуациях.

По словам Марин, один из вариантов — ограничить передвижение людей таким же образом, как прошлой весной в ходе изоляции региона Уусимаа, то есть временно запретить въезд и выезд.

Другой вариант — в регионах с тяжелой эпидемиологической ситуацией ограничить передвижение практически полностью, за исключением посещения продуктовых магазинов, аптек и прочих мест крайней необходимости.

По словам Марин, подготовка ограничений движения идет полным ходом.

– Мы заранее подготавливаем все необходимые меры, потому что мы можем оказаться в ситуации, когда их введение будет неизбежно. Мы находимся в серьезной ситуации, которая продолжает ухудшаться. Нельзя успокаивать себя надеждой на то, что ситуация не выйдет из под контроля.