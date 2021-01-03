Правительство Финляндии готово ужесточить ограничения, если мутации COVID-19 будут распространяться в стране
В интервью Yle премьер-министр также отметила, что вакцинация граждан началась медленнее, чем предполагалось заранее.
В интервью Yle премьер-министр также отметила, что вакцинация граждан началась медленнее, чем предполагалось заранее.
Премьер-министр Санна Марин заявила о возможности ужесточения ограничений для того, чтобы остановить распространение мутаций коронавируса.
Новые типы вируса, выявленные в Великобритании и Южно-Африканской республике, чаще встречаются у детей и молодых.
Правительство после Рождества обсуждало этот вопрос и возможное изменение стратегии по борьбе с коронавирусом. Обсуждение продолжится в январе, после того, как будет готово заказанное правительством экспертное заключение о новых штаммах вируса.
Премьер-министр назвала ситуацию серьезной и отметила, что если мутации вируса будут быстро распространяться среди детей и молодых, детские сады и школы могут оказаться местами высокого риска заражения.
В интервью Yle Марин также отметила, что вакцинация граждан началась в Финляндии медленнее, чем предполагалось заранее.
Вчера новостная служба Yle сообщила о том, что в страну поступило в рождественские праздники всего 10 000 вакцин, то есть более чем в десять раз меньше запланированного.
По оценкам Ведомства здравоохранения и социального развития THL, в январе будут прививать по 20 000 человек в неделю.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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