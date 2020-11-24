Правда ли, что современный образ Санта-Клауса создали рекламщики Coca-Cola?

…Я так и застыл у окна в изумлении:
Чудесные санки и восемь оленей.
За кучера — бойкий лихой старичок.
Да-да, это Санта — ну кто же ещё.
…Одетый в меха с головы и до пят
(весь в копоти Сантин роскошный наряд!),
С мешком, перекинутым через плечо,
Набитым игрушками — чем же ещё!
Сияют глаза, будто звёзды в мороз,
Два яблока — щёки и вишенка-нос.
Улыбка — забавней не видел вовек!
Бела борода, словно утренний снег.
(перевод Ольги Литвиновой)
Дальше говорится, что у Санты кругленький толстый животик, который сотрясается, когда его обладатель смеётся. А сам он курит трубку и похож на эльфа.
В 1863 году американский художник Томас Наст нарисовал персонажа Мура, а после успеха рисунка сделал его постоянным героем весёлых картинок для журнальных публикаций. Наст придумал для биографии Санты новые факты: например, что он живёт на Северном полюсе и записывает в специальную книгу все поступки детей, чтобы решить, кто достоин подарка, а кто нет.
На рисунках Наста шуба Санта-Клауса из коричневой со временем становилась всё более красной. Coca-Сola настаивает, что, в отличие от предыдущих вариантов изображения, Сандблом ”отобрал” у Санты трубку. Но это тоже не так. На обложках рождественских номеров журнала Puck в 1904 и 1905 годах никакой трубки у Санты нет. И вообще, его изображение там ничем принципиально не отличаются от тех, что появятся в рекламе Coca-Cola на 25 лет позже.
Занятно, что даже идея использовать образ Санта-Клауса для рекламы прохладительного напитка тоже не была новаторской. В 1915 году компания White Rock Beverages поместила его на рекламу своей минеральной воды, а в 1923 году — имбирного эля.
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