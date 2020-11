Правда ли, что современный образ Санта-Клауса создали рекламщики Coca-Cola?

Согласно популярной версии, привычный нам образ Санта-Клауса впервые появился в рекламе Coca-Cola. Проверяем, так ли это.

На официальном русскоязычном сайте компании Coca-Cola сказано: ”Современный образ Санта-Клауса появился в 1930-х годах при непосредственном участии Coca-Cola в рамках кампании ”Санта тоже пьёт Coca-Cola”. Арчи Ли, исполнительный директор рекламного агентства ”Д’Арси”, привлечённого компанией к работе над проектом, поставил мичиганскому художнику Хэддону Сандблому задачу создать образ ”настоящего Санты, а не человека, одетого как Санта”. Кроме того, изображение волшебника должно было быть близко и понятно сердцу каждого человека: от ребёнка до пенсионера”.

В той же статье описано, как рождался образ. Якобы Сандблом поначалу решил в качестве модели для рисунка взять своего соседа Лу Прентиса, располагающего к себе пожилого коммивояжёра на пенсии. Но во время работы над первыми эскизами Прентис неожиданно умер. Тогда художник посмотрел в зеркало и решил нарисовать в образе Санты себя.

”Дебют нового Санты состоялся накануне Рождества 1931 года… в… The Saturday Evening Post, а затем рекламные модули с ним были опубликованы в Ladies Home Journal, National Geographic, The New Yorker и многих других американских СМИ. В течение ещё 30 лет Сандблом создавал к каждому Рождеству новую картину с Сантой”, — повествует статья на сайте Coca-Cola.

Вклад Coca-Сola в популяризацию современного ”красно-белого” образа Санта-Клауса, конечно, нельзя недооценивать. Однако факты говорят, что к его созданию ни компания, ни художник Сандблом отношения не имеют. Это популярная во всём мире городская легенда, которую раскручивает сама Coca-Сola.

Истоки рождественского образа Санты, помимо христианства (ведь его прообразом считается не кто иной, как святой Николай Чудотворец) и западноевропейского фольклора, нужно искать в творчестве писателей первой половины XIX века: Вашингтона Ирвина, Чарльза Диккенса и в особенности Клемента Мура.

В 1823 году Мур опубликовал стихотворение ”Визит святого Николая”. Заглавный герой в нём описан так: