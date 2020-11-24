24.11.2020, 14:29

Правда ли, что современный образ Санта-Клауса создали рекламщики Coca-Cola?


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Riigikogu jõuluvana 2017
Riigikogu jõuluvana 2017Foto: Ilmar Saabas

Мы продолжаем серию материалов российского издания Проверено Медиа, которое проверяет достоверность исторических и современных фактов. Сегодня поговорим о красно-белом Санта-Клаусе.

Согласно популярной версии, привычный нам образ Санта-Клауса впервые появился в рекламе Coca-Cola. Проверяем, так ли это.

На официальном русскоязычном сайте компании Coca-Cola сказано: ”Современный образ Санта-Клауса появился в 1930-х годах при непосредственном участии Coca-Cola в рамках кампании ”Санта тоже пьёт Coca-Cola”. Арчи Ли, исполнительный директор рекламного агентства ”Д’Арси”, привлечённого компанией к работе над проектом, поставил мичиганскому художнику Хэддону Сандблому задачу создать образ ”настоящего Санты, а не человека, одетого как Санта”. Кроме того, изображение волшебника должно было быть близко и понятно сердцу каждого человека: от ребёнка до пенсионера”.

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В той же статье описано, как рождался образ. Якобы Сандблом поначалу решил в качестве модели для рисунка взять своего соседа Лу Прентиса, располагающего к себе пожилого коммивояжёра на пенсии. Но во время работы над первыми эскизами Прентис неожиданно умер. Тогда художник посмотрел в зеркало и решил нарисовать в образе Санты себя.

”Дебют нового Санты состоялся накануне Рождества 1931 года… в… The Saturday Evening Post, а затем рекламные модули с ним были опубликованы в Ladies Home Journal, National Geographic, The New Yorker и многих других американских СМИ. В течение ещё 30 лет Сандблом создавал к каждому Рождеству новую картину с Сантой”, — повествует статья на сайте Coca-Cola.

Вклад Coca-Сola в популяризацию современного ”красно-белого” образа Санта-Клауса, конечно, нельзя недооценивать. Однако факты говорят, что к его созданию ни компания, ни художник Сандблом отношения не имеют. Это популярная во всём мире городская легенда, которую раскручивает сама Coca-Сola.

Sookvoodid on tunginud ka jõuluvanandusse. Argo Ingver

Истоки рождественского образа Санты, помимо христианства (ведь его прообразом считается не кто иной, как святой Николай Чудотворец) и западноевропейского фольклора, нужно искать в творчестве писателей первой половины XIX века: Вашингтона Ирвина, Чарльза Диккенса и в особенности Клемента Мура.

В 1823 году Мур опубликовал стихотворение ”Визит святого Николая”. Заглавный герой в нём описан так:

…Я так и застыл у окна в изумлении:
Чудесные санки и восемь оленей.
За кучера — бойкий лихой старичок.
Да-да, это Санта — ну кто же ещё.

…Одетый в меха с головы и до пят
(весь в копоти Сантин роскошный наряд!),
С мешком, перекинутым через плечо,
Набитым игрушками — чем же ещё!

Сияют глаза, будто звёзды в мороз,
Два яблока — щёки и вишенка-нос.
Улыбка — забавней не видел вовек!
Бела борода, словно утренний снег.

(перевод Ольги Литвиновой)

Дальше говорится, что у Санты кругленький толстый животик, который сотрясается, когда его обладатель смеётся. А сам он курит трубку и похож на эльфа.

В 1863 году американский художник Томас Наст нарисовал персонажа Мура, а после успеха рисунка сделал его постоянным героем весёлых картинок для журнальных публикаций. Наст придумал для биографии Санты новые факты: например, что он живёт на Северном полюсе и записывает в специальную книгу все поступки детей, чтобы решить, кто достоин подарка, а кто нет.

На рисунках Наста шуба Санта-Клауса из коричневой со временем становилась всё более красной. Coca-Сola настаивает, что, в отличие от предыдущих вариантов изображения, Сандблом ”отобрал” у Санты трубку. Но это тоже не так. На обложках рождественских номеров журнала Puck в 1904 и 1905 годах никакой трубки у Санты нет. И вообще, его изображение там ничем принципиально не отличаются от тех, что появятся в рекламе Coca-Cola на 25 лет позже.

Занятно, что даже идея использовать образ Санта-Клауса для рекламы прохладительного напитка тоже не была новаторской. В 1915 году компания White Rock Beverages поместила его на рекламу своей минеральной воды, а в 1923 году — имбирного эля.

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