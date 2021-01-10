"Позорный пережиток советского поведения". В Литве разразился настоящий скандал из-за вакцинации от коронавируса без очереди

Мэр говорит, что получил жалобу на несправедливый процесс вакцинации.

"Признаюсь, звонок меня очень удивил. Вакцинацию жителей района проводит Общественное учреждение "Шилальская районная больница". Поэтому я немедленно обратился к исполняющей обязанности директора Йоланте Милашюнене с просьбой опровергнуть или подтвердить тот факт, что под ее руководством главы UAB Ambulansas и члены их семей из Вильнюса были привиты вакциной против COVID — 19 . Если это реальный факт, я просил указать все обстоятельства, как это произошло", — пишет мэр.

По его словам, ситуация странная: "Список подписывает один человек, подает другой, учреждение, делающее прививки, просто "выполняет порученную работу". Так почему бы не сделать прививки своей семье, всем своим родственникам и еще нескольким соседям? А жители Шилале будут ждать — они ведь не вильнюсские господа!"

Глава UAB Ambulansas Ричардас Уселис, у которого нет медицинского образования, сказал порталу 15 min, что "не считает, что сделал что-то плохое, и заявил, что привитые члены семьи приедут на станцию ​​помощи, чтобы стать волонтерами в случае необходимости".

"А что — мы не медики? Ambulsansas не медики? Заказали, нам назначили, поехали, сделали прививки. Сотрудники, волонтеры, потому что половина наших бригад болеет коронавирусом", — пояснил порталу бизнесмен.

Вскоре после этого Минздрав заявил, что обещает расследовать все случаи, когда вакциной от COVID-19, которая предназначена для медиков, были привиты люди, не входящие в приоритетную группу вакцинированных.

"Специалистам Минздрава будет поручено собрать всю публичную информацию о возможных нарушениях. Конечно, руководство отдельных больниц и клиник также попросят объяснить, почему было принято решение о вакцинации лиц, названных в СМИ, и предоставить всю необходимую информацию об этом", — сказала радио LRT советник по коммуникациям министра здравоохранения Арунаса Дулькиса Айсте Шукста.

"Так что все такие случаи обязательно будут рассмотрены и расследованы", — заверила она.

Президент Литвы Гитанас Науседа также отреагировал на скандалы, связанные с вакцинацией без очереди. В понедельник президент намерен обсудить ситуацию с премьер-министром Ингридой Шимоните и министром здравоохранения Арунасом Дулькисом.