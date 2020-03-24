24.03.2020, 03:16

Пожилой испанец нарушил карантин, чтобы ловить покемонов


EST
Иллюстративное фото. Архив
Иллюстративное фото. АрхивФото: Scanpix

В Мадриде муниципальная полиция задержала 77-летнего гражданина Испании за несоблюдение режима карантина. Мужчина вышел на улицу, чтобы ловить покемонов, сообщает испанская газета La Vanguardia.

”В 1.15 ночи на одной из улиц он был перехвачен патрулем полиции. По словам задержанного, он находился на улице, чтобы ловить покемонов с помощью мобильного приложения”, — пишет газета, ссылаясь на заявление местных правоохранителей.

В настоящее время пенсионеру угрожает штраф до 30 тысяч евро или тюремный срок.

Как отмечается изданием, только в минувшее воскресенье в Мадриде было задержано более 600 человек за нарушение карантина.

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