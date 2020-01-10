Пожары в Австралии и в мире: замкнутый огненный круг

Сначала были засуха и жара, теперь Австралия страдает от сильнейших пожаров. Огонь, по подсчетам экспертов, охватил от 8 до 10 млн гектаров земли. Несколько десятков человек погибли, сгоревшие растения и животные исчисляются миллиардами. Целые регионы остались без электричества, дым затянул полконтинента.

Пожары в Австралии происходят каждый год, но в этом году масштаб разрушений экстремальный. Число пожаров и их масштаб растет не только в Австралии. По данным сайта Global Forest Watch Fires, сегодня на планете насчитывается свыше 4,5 млн пожаров, занимающих не менее одного квадратного километра. Это более чем вдвое превышает число подобных возгораний, если сравнить с началом века.

"Число и размах пожаров колеблются от года к году, но общий тренд к повышению риска пожаров сохраняется", — говорит Сузанне Винтер (Susanne Winter), руководящая программой защиты лесов в международной экологической организации World Wild Fund (WWF).

Причина пожаров: моря становятся теплее



Причин возникновения пожаров много, но эксперты видят связь между растущим числом возгораний и поднимающейся температурой воды в Мировом океане. В среднем температура на планете с XIX века поднялась, согласно долговременным измерениям, на один градус, вода на поверхности океана — на 0,8 градуса по Цельсию. Чем теплее океан, тем меньше энергии и CO2 способна вбирать вода из атмосферы. "Океан — это для планеты то же, что кондиционер для помещения", — объясняет Карен Уильтшир, замдиректора Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера.