Пожары в Австралии и в мире: замкнутый огненный круг

Австралия в огне, и конца пожарам не видно. Риски пожаров растут по всему миру. Эксперты рассказали DW, что способствует росту числа пожаров и увеличению их масштабов.
Сначала были засуха и жара, теперь Австралия страдает от сильнейших пожаров. Огонь, по подсчетам экспертов, охватил от 8 до 10 млн гектаров земли. Несколько десятков человек погибли, сгоревшие растения и животные исчисляются миллиардами. Целые регионы остались без электричества, дым затянул полконтинента.
Пожары в Австралии происходят каждый год, но в этом году масштаб разрушений экстремальный. Число пожаров и их масштаб растет не только в Австралии. По данным сайта Global Forest Watch Fires, сегодня на планете насчитывается свыше 4,5 млн пожаров, занимающих не менее одного квадратного километра. Это более чем вдвое превышает число подобных возгораний, если сравнить с началом века.
"Число и размах пожаров колеблются от года к году, но общий тренд к повышению риска пожаров сохраняется", — говорит Сузанне Винтер (Susanne Winter), руководящая программой защиты лесов в международной экологической организации World Wild Fund (WWF).
Причина пожаров: моря становятся теплее
Причин возникновения пожаров много, но эксперты видят связь между растущим числом возгораний и поднимающейся температурой воды в Мировом океане. В среднем температура на планете с XIX века поднялась, согласно долговременным измерениям, на один градус, вода на поверхности океана — на 0,8 градуса по Цельсию. Чем теплее океан, тем меньше энергии и CO2 способна вбирать вода из атмосферы. "Океан — это для планеты то же, что кондиционер для помещения", — объясняет Карен Уильтшир, замдиректора Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера.
Повышение температуры воды в океанах оказывает колоссальное воздействие на сушу, способствуя увеличению периода засух, более резким колебаниям температуры воздуха, росту числа природных катастроф, смещению сезона дождей, что приводит к осушению экосистем. Повышение силы ветра в жарких и сухих регионах еще больше повышает риск возгораний. Вероятность крупных пожаров высока сегодня даже во вполне умеренных широтах.
Горит даже Арктика
Помимо пожаров в Европе и в Калифорнии, летом 2019 года даже арктические регионы охватили "пожары, размаха которых там раньше никто не видел", говорит Клэр Нуллис из Всемирной метеорологической организации (WMO). Температура воздуха на Аляске поднималась в минувшем году до невероятных 32 градусов тепла. Это стало одной из причин самых масштабных и разрушительных пожаров в северном полушарии за предыдущие последние 10 тысяч лет, считают в WMO. Только пожары в Сибири, по данным экологов из российского отделения "Гринпис", охватили свыше 13 млн гектаров земли.
Пожары — в принципе, природное явление, которое в норме способствует регенерации экосистем. Однако сегодня за 96 процентов всех пожаров в мире, по подсчетам экспертов из WWF, ответственность несут люди: они провоцируют их произвольно или непроизвольно. Лишь в меньшинстве случаев пожар возникает в результате естественных причин, таких как, например, попадание молнии. Огромные территории осознанно выжигают, чтобы очистить их под сельское хозяйство. В одной только Индонезии с 1990 года для бумажной промышленности и для производства пальмового масла были уничтожены свыше 27 млн гектаров леса.
Пожары в Африке и Амазонке
Пожары, судя по данным GFWF, охватили не только австралийский, но и африканский континент. Одна из причин возгораний — растущая плотность населения, которая ведет к более интенсивному сельскому хозяйству. Здесь принято поджигать траву, чтобы быстрее освободить почвы для культурных растений. Многие пожары выходят из-под контроля.
Но особенно остро проблема пожаров стоит в Южной Америке, где в 2019 году было зафиксировано больше пожаров, чем с 2010 года, особенно в районе реки Амазонка. "Причины были не природного характера", — поясняет Нуллис из WMO. Благодаря постоянно растущим вырубкам леса регион Амазонки стал намного суше, — еще 30 лет назад пожары такого масштаба, как сегодня, были бы там невозможны, говорит Сузанне Винтер из WWF.
Замкнутый круг огня
Вырубка лесов, изменения климата и риск возгораний связаны друг с другом. "Мы имеем дело с эффектом обратной связи. Чем больше вырублен лес, тем сильнее изменения климата, который усиливает осушение вегетации, что, в свою очередь, повышает риск пожаров", — объясняет Винтер.
Пожары увеличивают объем выбросов парниковых газов в атмосферу — сегодня это примерно 8 млрд тонн СО2 ежегодно. Согласно данным "Гринпис", это примерно половина того, что выбрасывается в атмосферу в результате сжигания угля в мире. Из-за пожаров Австралия за несколько недель выбросила количество CO2, равное обычному годовому объему. Облака дыма распространились по Тихому океану и достигают Аргентины и Чили.
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