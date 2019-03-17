Поздравляем, коллеги! Русской версии портала DELFI.lv исполнилось 19 лет

За последний год DELFI опубликовал десятки тысяч новостей и почти тысячу статей, интервью и репортажей. Мы рассказывали о банковском кризисе и выборах в Сейм, Чемпионате мира по футболу и коррупционных скандалах, о достижениях и провалах, взлетах и падениях.

Мы экспериментировали с новыми форматами и направлениями, запустили девять мультимедийных спецпроектов на русском языке, в том числе собравший самую большую аудиторию проект "Клетка", а также сериалы "Большая гонка", "Жизнь.Вкл", "4atlane" и многие другие. Летом вместе с журналом Rīgas Laiks мы организовали две дискуссии на фестивале общения Lampa. Зимой в рамках проекта "Stiprini Stipros" DELFI собрал десятки тысяч евро на помощь тем, кто ухаживает за инвалидами.

Осенью DELFI перешел на новый дизайн — теперь читать новости и использовать наши сервисы на мобильных устройствах стало проще и удобнее. Мы перезапустили свой профиль в Инстаграме — там теперь интересно и весело. На фейсбуке профиль DELFI остается лидером по количеству подписчиков. Мы стали намного заметнее для иностранных читателей: в 2018 году их количество перевалило за миллион.

Что будет дальше? "У нас большие планы, — говорит главный редактор Rus.Delfi.lv Анатолий Голубов. — Мы вкладываем много сил в "медленную" журналистику: большие темы, живые истории, интервью, "сериалы" и расследования. Для нас важно не просто проинформировать читателя о том, что происходит, но и объяснить, что это значит. Уже сейчас идет работа над целой серией спецпроектов, которые мы запустим весной и летом. Мы планируем выйти за рамки текста и запустить аудиовизуальные каналы информации". Кроме того, впереди DELFI ждут технологические перемены, запуск новых сервисов и рекламных форматов.