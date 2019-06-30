Появился из ниоткуда. Жителей Паневежиса переполошил украинский военный самолет

Читатели портала DELFI проверили сайт flightradar24.com, на котором можно следить за перемещением самолетов — беспокойство вызвал тот факт, что самолет появился над Паневежисом как бы из ниоткуда.

Однако военные Департамента стратегической коммуникации Литовской армии пояснили DELFI, что ничего необычного не произошло. В субботу вечером на Украину вылетели украинские военные, которые принимали участие в учениях на территории Литвы. Они прибыли в страну несколько недель назад.

Паневежцы увидели самолет во время взлета, поэтому он и находился невысоко. Самолет вылетел с Паюостского аэродрома, который находится рядом с Паневежисом. Этот аэродром давно не используется, только изредка им пользуются военные.

Самолет из Литвы вылетел на Украину, его путь пролегал через Польшу.