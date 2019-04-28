Появилось видео полета ”российского самолета XXI века”

Сообщается, что самолет совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром Ульяновск-Восточный. В Ульяновске его окрасят по серийным технологиям, после чего лайнер перелетит на аэродром Раменское в Жуковском для продолжения испытаний.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 (”Магистральный самолет XXI века”) предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров.

Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.