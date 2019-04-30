Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года колонии

В ноябре 2018 года вице-премьер России Ольга Голодец назвала случившееся с картиной "актом вандализма, ужасающим по своей глубине" и сообщила, что к финансированию восстановления картины удалось привлечь частного инвестора, и государственные средства не понадобятся.
В декабре 2018 года главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова сообщила, что весь проект реставрации полотна Репина финансирует спонсор, это "значительная сумма", но не захотела озвучивать конкретные цифры.
В апреле 2019 году в "Третьяковке" сообщили, что специально созданная для этого мастерская приступила к реставрации картины, которую было решено "передублировать" на другой холст.
Картина Репина
Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") была написана.Репиным в 1883-1885 годы. Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.
Более 100 лет назад картина уже подвергалась нападению. Так, 16 января 1913 года картина пострадала от трех ударов ножом, которые нанес 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображенных художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам Репин, и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь.
После покушения на картину в 1913 году она находилась под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранилась под стеклом. С момента приобретения полотна оно постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки.