Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года колонии

"Признать Подпорина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия), и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в приговоре судьи Натальи Чепрасовой.

При этом суд зачел в срок наказания Подпорину время с момента задержания из расчета день под арестом за полтора дня в колонии общего режима. Таким образом, в заключении ему осталось провести чуть больше года.

Адвокат осужденного Анна Лубягина заявила, что приговор будет обжалован.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить ему наказание в виде трех лет колонии общего режима. В свою очередь, защита просила переквалифицировать действия Подпорина, частично признавшего вину, по более мягкому составу — "повреждение объектов культурного наследия" (ч. 1 ст. 243 УК РФ) и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Подпорина — 37-летнего уроженца Узбекистана, долгое время проживавшего в Воронежской области, задержали 25 мая 2018 года после того, как он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван". Холст оказался разодран в трех местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине все ложь".

Отреставрируют на частные деньги

