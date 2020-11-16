"Поворотный момент": эффективность вакцины от COVID американской компании Moderna еще выше, чем у конкурентов

В ходе третьей фазы испытаний mRNA-1273, вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной американской компанией Moderna, ее эффективность составила около 94,5%. Об этом сообщила сама компания со ссылкой на данные экспертов Совета по мониторингу безопасности данных (DSMB), подконтрольного Национальному институту здравоохранения (NIH).
В сообщении Moderna подчеркивается, что в ходе испытаний, в которых в США приняло участие более 30 тыс. человек, заражение COVID-19 было выявлено (на промежуточном этапе) лишь у 95 человек. При этом 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вместо mRNA-1273 вводилось плацебо. Среди тех, кто действительно был вакцинирован, заразились только 5 человек, что доказывает высокую эффективность вакцины. При этом среди пяти заболевших вакцинированных ни у одного заболевание не протекало тяжело, тогда как в контрольной группе тяжелых случаев насчитали 11.
«Это поворотный момент в разработке нашей вакцины. Результат промежуточного анализа дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме», — сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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