"Поворотный момент": эффективность вакцины от COVID американской компании Moderna еще выше, чем у конкурентов

В сообщении Moderna подчеркивается, что в ходе испытаний, в которых в США приняло участие более 30 тыс. человек, заражение COVID-19 было выявлено (на промежуточном этапе) лишь у 95 человек. При этом 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вместо mRNA-1273 вводилось плацебо. Среди тех, кто действительно был вакцинирован, заразились только 5 человек, что доказывает высокую эффективность вакцины. При этом среди пяти заболевших вакцинированных ни у одного заболевание не протекало тяжело, тогда как в контрольной группе тяжелых случаев насчитали 11.

«Это поворотный момент в разработке нашей вакцины. Результат промежуточного анализа дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме», — сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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