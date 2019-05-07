"Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии". Расшифровка переговоров пилотов SSJ100 с диспетчерами

Пилот Boeing-747 на условиях анонимности в ответ на просьбу РБК объяснить эту фразу пояснил, что в условиях грозового фронта на корпусе самолета создается высокое статическое напряжение, в этот момент самолет может иметь синее или зеленое свечение, из кабины пилота визуально видны условно ”светящиеся струйки”.

Пилот, командир Airbus А-320 Андрей Литвинов считает, что фразу ”самолет горит в молнии” можно интерпретировать как ”в самолет попала молния”. ”Такую формулировку я слышу впервые — ”самолет горит в молнии”. Такой фразы вообще не существует. [Это может означать, что] в самолет попала молния, что попали в грозу. Как самолет может гореть в молнии? Молния может ударить в самолет, но он не может загореться, у него нет заземления. Загореться может дерево, самолет полетит дальше”, — заявил он РБК.

”У меня вызывают вопросы слова летчика о том, что посадка проходит штатно. Летчик потерял связь, как у него может быть все нормально? Потом он заявляет, что самолет перешел в режим прямого управления — это отказ, серьезный отказ. Если он выставляет на ответчике аварийную частоту, что самолет терпит бедствие, сообщает ”Pan-Pan” — режим срочности, то диспетчеры понимают, что самолет терпит бедствие и ему нужна помощь”, — заключил Литвинов.

Во время переговоров с диспетчерами пилот SSJ100 сообщил, что не готов к посадке с первого захода и принял решение сделать еще один круг.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Вправо курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?

Пилот: Вправо 160. Нет, пока все нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?

Пилот: Связь и потеря автоматического управления самолетом.

Диспетчер: Вас понял.

<…>

Пилот: Аэрофлот 1492, прошу орбиту. Мы не готовы к заходу.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо.

После этого пилоты заявили, что ”подскажут”, когда будут готовы садиться снова. Вскоре они заявляют, что могут приземлиться. После получения указаний от диспетчеров пилот приступил к посадке самолета. По данным РЕН ТВ, последним сообщением в записи было сообщение диспетчеров: ”Аварийные службы на полосы”.

РЕН ТВ и Baza также опубликовали расшифровку переговоров аварийных служб Шереметьево, согласно которым посадка самолета изначально была штатной ситуацией.

— <…> Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил.

— Ответьте на аварийной частоте, Аэрофлот 1492!

— Аэрофлот 1492! Слышу вас, готов к посадке.

— Все, давайте ему посадку. Направо, чтобы он уходил, у него стоянка там.

— После посадки спросите у него на аварийной чистоте, готов ли он рулить самостоятельно.

— Вот аварийный садится, проходит ворота ВПП, вот на пробеге уточни у него, сможет ли он рулить самостоятельно…

— Смотри! Ой, ****

Представитель ”Аэрофлота” отказался от комментариев.

Пассажирский самолет SSJ 100, принадлежащий авиакомпании ”Аэрофлот” потерпел крушение 5 мая в аэропорту Шереметьево. В результате пожара на борту, возникшего при ударе о взлетно-посадочную полосу, погиб 41 человек.