Посылочные автоматы Omniva вышли из строя

Из-за сбоя сейчас невозможно отправить или получить посылку. Также есть проблемы и с сайтом Omniva. Специалисты предприятия работают над устранением неполадок. Возможно, всему виной наплыв клиентов и рост э-торговли.

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