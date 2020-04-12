12.04.2020, 10:56

Посылочные автоматы Omniva вышли из строя

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Pakiautomaadid
PakiautomaadidFoto: Priit Simson

Сбой из-за проблем с сетью обнаружен во всех автоматах Omniva, сообщают представители фирмы.

Из-за сбоя сейчас невозможно отправить или получить посылку. Также есть проблемы и с сайтом Omniva. Специалисты предприятия работают над устранением неполадок. Возможно, всему виной наплыв клиентов и рост э-торговли.

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