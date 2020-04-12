Посылочные автоматы Omniva днем вышли из строя. Теперь все в порядке

Из-за сбоя было невозможно отправить или получить посылку. Также были проблемы и с сайтом Omniva. Возможно, всему виной наплыв клиентов и рост э-торговли. Специалисты устранили неполадки и все автоматы работают в обычном режиме.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.