Посылочные автоматы Omniva днем вышли из строя. Теперь все в порядке

Сбой из-за проблем с сетью был обнаружен во всех автоматах Omniva. Неполадку устранили, теперь они снова работают.
Из-за сбоя было невозможно отправить или получить посылку. Также были проблемы и с сайтом Omniva. Возможно, всему виной наплыв клиентов и рост э-торговли. Специалисты устранили неполадки и все автоматы работают в обычном режиме.
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