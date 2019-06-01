01.06.2019, 17:09

Постпред: Россияне не сильно стремятся к безвизовому режиму с ЕС


rus.delfi.ee
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Постпред: Россияне не сильно стремятся к безвизовому режиму с ЕС
Кадр из видео

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что граждане РФ не очень нуждаются в безвизовом режиме со странами Европейского Союза, пишет "Фонтанка".

”Я не чувствую, что российская общественность так уж сильно стремится к безвизовому режиму с Евросоюзом”, — сказал Чижов в интервью Deutsche Welle.


Дипломат при этом уточнил, что не проводил на этот счёт никаких исследований. ”Это моё внутреннее ощущение”, — сказал постпред РФ при ЕС.

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